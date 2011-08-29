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    Радиочасы с цифровой настройкой

    AJ7010/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь Просыпайтесь Просыпайтесь
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      Радиочасы с цифровой настройкой

      AJ7010/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь

      Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В качестве сигнала будильника вы можете выбрать либо встроенное радио, либо звуки природы. Датчики температуры круглосуточно отображают температуру на улице и в помещении. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы с цифровой настройкой

      Просыпайтесь

      Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В качестве сигнала будильника вы можете выбрать либо встроенное радио, либо звуки природы. Датчики температуры круглосуточно отображают температуру на улице и в помещении. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь

      Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В качестве сигнала будильника вы можете выбрать либо встроенное радио, либо звуки природы. Датчики температуры круглосуточно отображают температуру на улице и в помещении. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы с цифровой настройкой

      Просыпайтесь

      Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В качестве сигнала будильника вы можете выбрать либо встроенное радио, либо звуки природы. Датчики температуры круглосуточно отображают температуру на улице и в помещении. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы с цифровой настройкой

        Радиочасы с цифровой настройкой

        Итого:

        Просыпайтесь

        под звуки природы

        • Температура в помещении и на улице
        • FM/MW, цифровая настройка
        • Двойной будильник
        • Будильник для рабочих/выходных дней
        Отображение температуры внутри и снаружи помещения

        Отображение температуры внутри и снаружи помещения

        Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

        Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

        Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

        Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

        Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

        Время воспроизведения радиоприемника Philips можно с легкостью настроить, установив необходимое количество минут на цифровом таймере. Таймер выполнит обратный отсчет времени и автоматически выключит радиоприемник в конце сеанса работы.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        Подключение и автоматическая настройка времени

        Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

        • Функции управления

          Будильники
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          • Отлож. сигнал
          • двойной будильник
          • Будильник для рабочих/выходных дней
          Часы/версия
          Цифровые
          Тип дисплея
          ЖК
          Расширенные функции часов
          • Резервное питание часов
          • Летнее/зимнее время
          • Часовой пояс
          Температура в помещении и на улице
          Да
          Звуки природы
          Да
          Улучшения дисплея
          управление яркостью

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          • Цифровая настройка

        • Звук

          Звуковая система
          Моно
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер питания перем. тока
          • руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          [основное устройство] 197 x 45 x 80  мм
          Размеры наружного датчика
          (ШxГxВ)80 x 22 x 80 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          229 x 113 x 113 мм
          Вес
          0,6  кг
          Вес, включая упаковку
          0,7  кг

        • Питание

          Тип элемента питания
          CR2032 (для резервного питания)
          Количество батарей
          1
          Электропитание
          Адаптер перем. тока, входное напряжение 220—240 В

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер питания перем. тока
        • руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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