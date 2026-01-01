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Больше не доступен
AJ7010/12
Просыпайтесь
Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В качестве сигнала будильника вы можете выбрать либо встроенное радио, либо звуки природы. Датчики температуры круглосуточно отображают температуру на улице и в помещении.
Температура в помещении и на улице
FM/MW, цифровая настройка
Двойной будильник
Будильник для рабочих/выходных дней
Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.
Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
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