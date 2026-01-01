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Больше не доступен

Радиочасы с цифровой настройкой

AJ7010/12

Просыпайтесь

Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В качестве сигнала будильника вы можете выбрать либо встроенное радио, либо звуки природы. Датчики температуры круглосуточно отображают температуру на улице и в помещении.

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под звуки природы

Просыпайтесь

  • Температура в помещении и на улице

  • FM/MW, цифровая настройка

  • Двойной будильник

  • Будильник для рабочих/выходных дней

Отображение температуры внутри и снаружи помещения

Отображение температуры внутри и снаружи помещения

Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Технические характеристики

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