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Більше не доступний
AJ7010/12
Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.
3.4
з 5
5
Відгуки
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním