КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

AJ7010 Digital tuning clock radio

AJ7010/12

3.4

| (5) Відгуки

Переглянути всі переваги
Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.

Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання

Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев’ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев’ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.4

з 5

5

Відгуки

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції