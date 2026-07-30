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Все серии

  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
  • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

Больше не доступен

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

AJ7030D/12

Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол.
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Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

  • Функция MP3 Link

Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

Технические характеристики

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