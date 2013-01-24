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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    AJ7030D/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone
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      Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

      AJ7030D/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

      Проснись и пой! Под звук любимых мелодий с устройств iPod/iPhone или FM-радиостанции благодаря стильным радиочасам от Philips, которые сделают комнату (и ваше утро) светлее! Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать устройства, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Просыпайтесь под любимую музыку с iPod/iPhone

        • Функция MP3 Link
        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        Общая выходная мощность 6 Вт RMS

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod mini
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod nano
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPhone

        • Функции управления

          Часы/версия
          Цифровые
          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Таймер отключения
          • Время двойного будильника
          • Сигнализация iPod
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Кварцевый
          Да

        • Звук

          Звуковая система
          Стерео
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2x3 Вт
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Подключения

          MP3-Link
          3,5 мм стереовход

        • Размеры

          Тип упаковки
          D-бокс
          Глубина упаковки
          141  мм
          Высота упаковки
          106  мм
          Ширина упаковки
          263  мм
          Глубина продукта
          111  мм
          Высота продукта
          71  мм
          Ширина продукта
          198  мм
          Вес продукта
          0,5  кг
          Вес, включая упаковку
          0,9  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Краткое руководство пользователя
          • руководство пользователя
          • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Питание

          Запасная батарея
          CR2032 (в комплекте)
          Количество батарей
          1
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • руководство пользователя
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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