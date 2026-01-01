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Больше не доступен

док-станция для iPod/iPhone

AJ7245D/12

Просыпайтесь под любимую музыку

Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips.

Посмотреть все преимущества

благодаря этой док-станции для iPod/iPhone

Просыпайтесь под любимую музыку

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone

  • FM, два будильника

  • 20 Вт, сохранение времени/будильника

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Технические характеристики

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