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Просыпайтесь под любимую музыку
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимую музыку
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под любимую музыку
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимую музыку
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
док-станция для iPod/iPhone
Цена магазина Philips
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Приложение для iPod/iPhone
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Часы
Будильник
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Размеры
Аксессуары