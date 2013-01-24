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    док-станция для iPod/iPhone

    AJ7245D/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку
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      док-станция для iPod/iPhone

      AJ7245D/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      док-станция для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      док-станция для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips со среднеквадратичной выходной мощностью 20 Вт оснащена системой Bass Reflex для мощного звучания басов и позволяет подключать iPod/iPhone через разъем Lightning. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Просыпайтесь под любимую музыку

        благодаря этой док-станции для iPod/iPhone

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • FM, два будильника
        • 20 Вт, сохранение времени/будильника
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

        Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

        Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        Технические характеристики

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          iPhone 5

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod nano 7 поколения

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • HomeStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          управление воспроизведением
          Радио
          • FM-радио
          • Предустановка
          • сканирование
          • настройка

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Функции управления

          Тип дисплея
          LED-дисплей
          Цвет подсветки
          Янтарный
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Звук

          Звуковая система
          Стерео
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Основная АС
          Акустическая система Bass Reflex

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Электропитание
          100–240 В, 47–63 Гц
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока, 10 В, 1,8 А
          Запасная батарея
          CR2032 (в комплекте)
          Количество батарей
          1

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          283 x 118 x 112  мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          319 x 144 x 180 мм
          Вес
          1,4  кг
          Вес, включая упаковку
          1,96  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

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