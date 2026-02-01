Загальна вихідна потужність: 20 Вт RMS

Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.