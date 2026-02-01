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Більше не доступний
AJ7245D/12
Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
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