Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций
Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций
Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций
Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций
Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.
DAB (Digital Audio Broadcasting) - это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и кристально чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
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