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Радиочасы

AJB4700/12
Общая оценка / 5
  • Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций
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    Радиочасы

    AJB4700/12
    Общая оценка / 5

    Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций

    Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций

    Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах

    Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций

    Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций

    Пусть ваше утро будет ярким благодаря радиочасам Philips! Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или мелодию будильника. Вы сможете настраивать разное время для двух будильников и наслаждаться кристально чистым звучанием радио DAB+. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Просыпайтесь под музыку любимых радиостанций

      с радио DAB+ и FM

      • DAB+/FM, цифровая настройка
      • Двойной будильник
      Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM

      Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM

      DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

      Радио стандарта DAB без помех

      Радио стандарта DAB без помех

      DAB (Digital Audio Broadcasting) - это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и кристально чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

      Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

      Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время

      Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время

      Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      • Часы

        Тип
        Цифровые
        Дисплей
        ЖК
        Формат времени
        • 12 ч
        • 24 ч

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        2
        Источник будильника
        • Звуковой сигнал
        • FM-радио
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.
        Повтор будильника через 24 часа
        Да
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • DAB (диапазон III)
        Диапазон частот — FM
        87,5–108  МГц
        Диапазон частот — DAB
        174,9—239,2  МГц
        Цифровое радиовещание (DAB)
        • Диапазон III
        • Отображение информации
        • Интеллектуальное сканирование
        • Меню
        Количество предустановок радиостанций
        10 DAB, 10 FM
        Антенна
        Антенна FM

      • Комфорт

        Цвет подсветки
        Белый
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая
        Регулировка громкости
        Да

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        1

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        0,5 Вт

      • Питание

        Тип питания
        Сеть переменного тока
        Входная мощность (перем. ток)
        100—240 В, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме работы
        <3 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        152 x 109 x 62  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        117 x 67 x 209 мм
        Вес продукта
        0,4  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

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