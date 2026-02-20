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Больше не доступен
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AJL308/12
Больше не доступен
Некоторые изображения не отображаются на устройстве
Почему при нажатии кнопок нет ответа?
Часы медленно реагирует при просмотре изображений
Почему устойство автоматически выключается?
Почему при прослушивании радио слышен шум?
Настройки сбрасываются при каждом выключении устройства
Из устройства слышен шум помех высокого тона
При воспроизведении музыки некоторое треки пропускаются
Будильник не срабатывает в установленное время