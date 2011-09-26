  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS351/12
    Общая оценка / 5
    • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
      -{discount-value}
      Bluetooth
    • Play Pause

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      AS351/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция с Bluetooth®

      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Док-станция

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        акустическая док-станция с Bluetooth®

        Итого:

        Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

        благодаря этой акустической док-станции

        • для Android
        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

        Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

        Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

        Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

        Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

        Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

        Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

        Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

        С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

        Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

        Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

        Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

        Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

        Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

        • Совместимость с устройствами на базе Android

          Операционная система Android версии 2.1 или выше
          Да
          Bluetooth версии 2.1 или выше
          Да
          Micro USB
          Да
          Дополнительную информацию
          и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

        • Приложение DockStudio для Android

          Название приложения
          DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market
          Совместимость
          Акустическая док-станция Philips для Android
          Воспроизведение музыки
          Приложение Songbird для Android
          Соединение Bluetooth
          между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
          Интернет-радио
          TuneIn с более чем 7000 станций
          Часы
          • Аналоговый дисплей
          • Цифровой дисплей
          Будильник
          • Несколько сигналов будильника
          • Таймер отключения
          • Просыпайтесь под музыку
          • Просыпайтесь под звуки природы
          • Просыпайтесь под фотографии

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Зарядка телефона Android

        • Громкоговорители

          Излучатели
          Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          2,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Вход Aux
          Да

        • Аксессуары

          Кабели
          Вход AUX 3,5 мм

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          271 x 130 x 90 мм

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Элемент питания
          Тип элемента питания
          Тип AA / щелочная LR6
          Количество батарей
          4
          Время работы от батарей
          8  ч

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Подпишитесь на нашу новостную рассылку

            Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

            Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

            *
            Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.