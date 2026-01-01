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Больше не доступен

акустическая док-станция с Bluetooth®

AS351/12

Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК.

Посмотреть все преимущества

благодаря этой акустической док-станции

Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

  • для Android

Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

Зарядите второе мобильное устройство через порт USB

Технические характеристики

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