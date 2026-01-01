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Больше не доступен
AS351/12
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК.
для Android
Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.
Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?
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