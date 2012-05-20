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    Магнитола с CD

    AZ1750/12
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      Магнитола с CD

      AZ1750/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве? Тогда вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD Philips AZ1750/12 и получите незабываемое удовольствие, слушая любимую музыку с помощью простых функций управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве? Тогда вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD Philips AZ1750/12 и получите незабываемое удовольствие, слушая любимую музыку с помощью простых функций управления.

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

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        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        благодаря этой портативной музыкальной системе

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        Радио FM для прослушивания радиостанций

        0

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        На этой аудиосистеме Philips можно установить режим воспроизведения в произвольном порядке или режим повторного воспроизведения, чтобы сменить привычную последовательность дорожек. Просто загрузите любимые композиции на плеер и выберите один из указанных режимов. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 1 Вт RMS
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Решетки АС
          металл
          Количество встроенных АС
          2

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM стерео

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          сверху
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Электропитание
          Адаптер перем. тока, 220—240 В
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Вес брутто
          2,2  кг
          Глубина основного устройства
          92  миллиметра
          Высота основного устройства
          200  миллиметра
          Вес
          1.9  кг
          Ширина основного устройства
          380  миллиметра
          Высота упаковки
          238  миллиметра
          Ширина упаковки
          416  миллиметра
          Глубина упаковки
          130  миллиметра

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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