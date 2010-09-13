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    Магнитола с CD

    AZ1838/12
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      Магнитола с CD

      AZ1838/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Удобный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB, с MP3-CD, по радио Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Удобный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB, с MP3-CD, по радио Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

        - {discount-value}

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        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        • Дизайн Lifestyle
        • USB
        • Черный/золотистый
        Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

        Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

        Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2x1 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Диаметр излучателя
          3"
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          USB
          Порт USB
          Линейный стереовход 3,5 мм
          (MP3 Link)

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК

        • Питание

          Тип элемента питания
          LR14
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Электропитание
          220 В - 240 В
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина упаковки
          139  миллиметра
          Глубина продукта
          236  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          2,4  кг
          Высота упаковки
          262  миллиметра
          Ширина упаковки
          371  миллиметра
          Вес
          1.8  кг
          Ширина продукта
          341  миллиметра
          Высота продукта
          122  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Вперемешку
          Тип загрузчика
          Верхняя сторона
          Программируемые дорожки
          20

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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