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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Просто під’єднайте пристрій до USB-роз’єму на системі Hi-Fi від Philips. Цифрова музика буде відтворюватися безпосередньо з пристрою. Тепер можна насолоджуватися улюбленими моментами разом із сім’єю та друзями.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.
Стереотюнер FM/MW
Функція відтворення програмованих доріжок компакт-диска дозволяє відтворювати улюблені доріжки в потрібному порядку.
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