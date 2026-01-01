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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1850/12

Великолепное звучание портативного устройства

Магнитола с CD от Philips позволяет воспроизводить любимые записи в цифровом формате с портативного аудиоплеера — наслаждайтесь музыкой в мощном звучании всегда и везде.

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Великолепное звучание портативного устройства

  • USB

  • Цифровая настройка

Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Технические характеристики

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