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Больше не доступен
AZ1850/12
Великолепное звучание портативного устройства
Магнитола с CD от Philips позволяет воспроизводить любимые записи в цифровом формате с портативного аудиоплеера — наслаждайтесь музыкой в мощном звучании всегда и везде.
USB
Цифровая настройка
Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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