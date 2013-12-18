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У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lusi
18/12/2013
Polska
Sprawdza się w codziennym użytkowaniu
Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1850 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1850 Bumbox CD
Pszczola71
17/12/2013
Polska
Dobry sprzęt
Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1850 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1850 Bumbox CD
wszaman
23/09/2012
Polska
Перевірений покупець
Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.
Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1850 Bumbox CD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ1850 Bumbox CD