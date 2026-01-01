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Больше не доступен
AZ382/12
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.
Компактный дизайн
USB
Возможность линейного подключения MP3 обеспечивает прямое воспроизведение записей MP3 через аудиосистему. Просто подключите портативный MP3-плеер к аудиосистеме через встроенный линейный разъем — и наслаждайтесь превосходным качеством звучания любимой музыки с портативного MP3-плеера.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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