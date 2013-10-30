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Більше не доступний

AZ382 CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Відгук

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Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3/WMA-музики

Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3/WMA-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Відтворення MP3/WMA-CD, CD та CD-RW

Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

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Відгуки

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2.0

з 5

1

Відгук

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Цей відгук про AZ382 Bumbox CD

Цей відгук про AZ382 Bumbox CD

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