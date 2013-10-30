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Більше не доступний
AZ382/12
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
2.0
з 5
1
Відгук
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Цей відгук про AZ382 Bumbox CD
Цей відгук про AZ382 Bumbox CD