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Больше не доступен
AZ3856/12
Мощная портативная аудиосистема
Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативной магнитолы с CD AZ3856/12 от Philips благодаря прямому порту USB, акустической системе Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 2x4 Вт.
8 Вт
USB и аудиокассета
Цифровая настройка
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.