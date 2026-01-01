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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ3856/12

Мощная портативная аудиосистема

Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативной магнитолы с CD AZ3856/12 от Philips благодаря прямому порту USB, акустической системе Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 2x4 Вт.

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с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

Мощная портативная аудиосистема

  • 8 Вт

  • USB и аудиокассета

  • Цифровая настройка

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.