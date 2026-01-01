Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.