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Більше не доступний
Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ3856 CD Soundmachine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AZ3856 CD Soundmachine