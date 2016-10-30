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Більше не доступний

AZ3856 CD Soundmachine

AZ3856/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

Зручний пульт дистанційного керування для додаткового комфорту

Зі зручним пультом дистанційного керування для більшої комфорту – просто сядьте і розслабтеся.

Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ3856 CD Soundmachine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AZ3856 CD Soundmachine

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