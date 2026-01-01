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  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства
  • Удобная организация рабочего пространства

Кронштейн крепления клиента

BS4B1927B/00

Удобная организация рабочего пространства

Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы

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Удобная организация рабочего пространства

  • для Philips SmartErgoBase

Универсальный стандарт крепления VESA 100 мм

Монтажные отверстия крепления отраслевого стандарта VESA обеспечивают совместимость с большинством компактных ПК и тонких клиентов.

Удобное решение "все в одном"

Кронштейн крепления клиента представляет собой простое и экономичное решение и позволяет организовать универсальное рабочее место без спутанных проводов для удобного доступа к компьютеру. Эффективное использование ограниченного пространства.

Легко устанавливать и использовать

Кронштейн крепления клиента идеально подходит к отмеченной наградами подставке для монитора Philips SmartErgoBase для коммерческого использования. Удобная установка ПК и тонких клиентов.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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