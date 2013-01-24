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Кронштейн крепления клиента

BS4B1927B/00
Общая оценка / 5
  • Удобная организация рабочего пространства Удобная организация рабочего пространства Удобная организация рабочего пространства
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    Кронштейн крепления клиента

    BS4B1927B/00
    Общая оценка / 5

    Удобная организация рабочего пространства

    Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

    Кронштейн крепления клиента

    Удобная организация рабочего пространства

    Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

    Удобная организация рабочего пространства

    Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

    Кронштейн крепления клиента

    Удобная организация рабочего пространства

    Организуйте ваше рабочее пространство максимально удобно: фиксируйте ПК-клиенты на подставке под монитор Philips SmartErgoBase с помощью крепления для клиента. Удобное и многофункциональное решение позволяет выполнять универсальную настройку для максимально эффективной работы Узнать обо всех преимуществах

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      Удобная организация рабочего пространства

      • для Philips SmartErgoBase

      Удобное решение "все в одном"

      Кронштейн крепления клиента представляет собой простое и экономичное решение и позволяет организовать универсальное рабочее место без спутанных проводов для удобного доступа к компьютеру. Эффективное использование ограниченного пространства.

      Легко устанавливать и использовать

      Кронштейн крепления клиента идеально подходит к отмеченной наградами подставке для монитора Philips SmartErgoBase для коммерческого использования. Удобная установка ПК и тонких клиентов.

      Универсальный стандарт крепления VESA 100 мм

      Монтажные отверстия крепления отраслевого стандарта VESA обеспечивают совместимость с большинством компактных ПК и тонких клиентов.

      Широкие возможности регулировки для эргономичности

      Продуманная конструкция кронштейна крепления клиента обеспечивает эргономичность и широкие возможности регулировки при установке на Philips SmartErgoBase (регулировка по высоте, вращение, наклон).

      Технические характеристики

      • Комфорт

        Крепление VESA
        100 x 100 мм

      • Размеры

        Изделие без подставки (мм)
        120 x 139 x 49  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        156 x 60 x 131  миллиметра

      • Вес

        Изделие без подставки (кг)
        0,20  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        0,26  кг
        Максимальная нагрузка (кг)
        2 кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80 %  %
        Высота
        Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        RoHS
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Текстура

      • Совместимость изделия

        Совместим с
        Подставка Philips с регулировкой высоты для 19P4QYEB, 220P4*, 231P4*, 240P4*, 240B4*, 241P4*, 271P4*, 258B6*, 328P6*, BDM32*, BDM34*

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