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BS4B1927B/00
Максимальне збільшення місця на столі
Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності.
для Philips SmartErgoBase
Монтажні отвори кріплення галузевого стандарту VESA гарантують сумісність із більшістю компактних комп’ютерів і тонких клієнтів.
Цей простий кронштейн кріплення клієнта є простим та економним рішенням, що дозволяє організувати універсальне робоче місце без скупчення дротів, сприяючи ефективному використанню обмеженого простору.
Кронштейн кріплення клієнта підходить для відзначеної нагородами підставки для монітора Philips SmartErgoBase для комерційного використання. Це гарантує легке встановлення комп’ютерів і тонких клієнтів.
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