Максимальне збільшення місця на столі

Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності.