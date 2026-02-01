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  • Максимальне збільшення місця на столі
  • Максимальне збільшення місця на столі
  • Максимальне збільшення місця на столі
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  • Максимальне збільшення місця на столі

Кронштейн кріплення клієнта

BS4B1927B/00

Максимальне збільшення місця на столі

Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності.

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Максимальне збільшення місця на столі

  • для Philips SmartErgoBase

Універсальне кріплення VESA 100 мм

Монтажні отвори кріплення галузевого стандарту VESA гарантують сумісність із більшістю компактних комп’ютерів і тонких клієнтів.

Просте рішення "все-в-одному"

Цей простий кронштейн кріплення клієнта є простим та економним рішенням, що дозволяє організувати універсальне робоче місце без скупчення дротів, сприяючи ефективному використанню обмеженого простору.

Легке налаштування і використання

Кронштейн кріплення клієнта підходить для відзначеної нагородами підставки для монітора Philips SmartErgoBase для комерційного використання. Це гарантує легке встановлення комп’ютерів і тонких клієнтів.

Технічні характеристики

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