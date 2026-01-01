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Больше не доступен
BTM2180/12
Мощный и яркий звук
Передавайте любимую цифровую музыку со смартфона через Bluetooth. Микросистема Philips также поддерживает форматы MP3-CD и CD-R/RW и оснащена АС Bass Reflex для мощного и насыщенного звучания низких частот.
Bluetooth®
CD, USB, FM
70 Вт макс.
Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
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