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Больше не доступен
BTM2360/12
Добавь звука любимым композициям
Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex обеспечивает насыщенные басы, а максимальная выходная мощность 70 Вт делает звук по-настоящему ярким.
Bluetooth®
USB-порт для зарядки
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
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