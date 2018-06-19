КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение

Больше не доступен

Музыкальная микросистема

BTM2560/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Добавь звука любимым композициям

Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex обеспечивает насыщенные басы, а максимальная выходная мощность 70 Вт делает звук по-настоящему ярким.

Посмотреть все преимущества

Добавь звука любимым композициям

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Цифровое управление звуком

С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

Быстрая и эффективная зарядка смарт-устройств по USB

Быстрая и эффективная зарядка смарт-устройств по USB

Порт USB можно использовать не только для прослушивания музыки. Интеллектуальное управление питанием по USB обеспечивает ускоренную зарядку (2 А) смарт-устройств, когда музыкальная система находится в режиме ожидания.

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/06/2018

Україна

Україна

Этот продукт от Филипс представляет собой великолепное сочетание современных технологий и потребительских качеств.

Однако,это HI-FI от Филипс.Это высокий класс во всех отношениях.Все в нем к месту,все удобно,блютуз шпарит через бетонные стены метров на 5-6.Звук:со смартфона через голубой зуб,да при наличии в смарте простенького эквалайзера получается такой ,что сам себе завидую.Сравнивать есть с чем.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BTM2560 Музыкальная микросистема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BTM2560 Музыкальная микросистема

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения