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Добавь звука любимым композициям
Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex обеспечивает насыщенные басы, а максимальная выходная мощность 70 Вт делает звук по-настоящему ярким.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.
Порт USB можно использовать не только для прослушивания музыки. Интеллектуальное управление питанием по USB обеспечивает ускоренную зарядку (2 А) смарт-устройств, когда музыкальная система находится в режиме ожидания.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
calimbo
19/06/2018
Україна
Этот продукт от Филипс представляет собой великолепное сочетание современных технологий и потребительских качеств.
Однако,это HI-FI от Филипс.Это высокий класс во всех отношениях.Все в нем к месту,все удобно,блютуз шпарит через бетонные стены метров на 5-6.Звук:со смартфона через голубой зуб,да при наличии в смарте простенького эквалайзера получается такой ,что сам себе завидую.Сравнивать есть с чем.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BTM2560 Музыкальная микросистема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BTM2560 Музыкальная микросистема