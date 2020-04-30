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Надайте мелодіям енергії
Слухайте цифрову музику, збережену на смартфоні, через Bluetooth або на компакт-дисках із MP3-файлами та CD-R/W на одній мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінверторами забезпечують драматичні низькі частоти, а максимальна вихідна потужність 70 Вт – потужне звучання.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплий" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
USB-роз’єм призначено не лише для відтворення музики. Розумна система керування живленням USB забезпечує струм швидкого заряджання 2 А для швидкого заряджання розумного пристрою, коли музична система перебуває у режимі очікування.
Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża
Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Плюси
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Мінуси
jak narazie brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża
Дата використання 2019-10-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża
Дата використання 2019-10-29
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Плюси
Čistý zvuk
Мінуси
Žádné
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2560 Hudební mikrosystém
Дата використання 2020-04-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2560 Hudební mikrosystém
Дата використання 2020-04-30