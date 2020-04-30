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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTM2560/12

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Надайте мелодіям енергії

Слухайте цифрову музику, збережену на смартфоні, через Bluetooth або на компакт-дисках із MP3-файлами та CD-R/W на одній мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінверторами забезпечують драматичні низькі частоти, а максимальна вихідна потужність 70 Вт – потужне звучання.

Переглянути всі переваги

Надайте мелодіям енергії

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Регулювання цифрового звуку

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплий" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Швидке й ефективне заряджання через USB-роз’єм для розумного пристрою

Швидке й ефективне заряджання через USB-роз’єм для розумного пристрою

USB-роз’єм призначено не лише для відтворення музики. Розумна система керування живленням USB забезпечує струм швидкого заряджання 2 А для швидкого заряджання розумного пристрою, коли музична система перебуває у режимі очікування.

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża

Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Плюси

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Мінуси

jak narazie brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża

Дата використання 2019-10-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2560 Mikrowieża

Дата використання 2019-10-29

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Плюси

Čistý zvuk

Мінуси

Žádné

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2560 Hudební mikrosystém

Дата використання 2020-04-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2560 Hudební mikrosystém

Дата використання 2020-04-30

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