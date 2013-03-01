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    CarStudio

    Автомобильная аудиосистема

    CE133G/51
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    • Живая музыка в машине Живая музыка в машине Живая музыка в машине
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      CarStudio Автомобильная аудиосистема

      CE133G/51

      Живая музыка в машине

      С системой Philips CE133 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель с защитой от кражи, а также система защиты от ударов, которая позволяет непрерывно наслаждаться музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      CarStudio Автомобильная аудиосистема

      Живая музыка в машине

      С системой Philips CE133 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель с защитой от кражи, а также система защиты от ударов, которая позволяет непрерывно наслаждаться музыкой. Узнать обо всех преимуществах

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        CarStudio

        CarStudio

        Автомобильная аудиосистема

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        Живая музыка в машине

        Одержимые звуком

        • USB/SDHC
        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

        Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

        Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

        Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

        Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

        Съемная передняя панель для защиты от кражи

        Съемная передняя панель для защиты от кражи

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

        ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

        ЖК-дисплей высокой контрастности

        • Звук

          Эквалайзер
          Двухполосный
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)
          Улучшение звука
          • MAX Sound
          • Динамическое усиление басов
          • Music Zone
          Настройки эквалайзера
          • Классика
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          • Плоский
          • Оптимально
          • Техно
          • Пользовательский
          Выходная мощность (макс.)
          50 Вт x 4 канала

        • Подключения

          Выход предусилителя
          1 пара тыловых разъемов RCA (Л/П)

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автопоиск и сохранение
          Диапазоны тюнера
          • AM
          • FM стерео
          • FM (стандарт OIRT)
          Количество предустановок радиостанций
          18 (FM), 12 (AM)
          RDS
          • Название станции
          • Тип программы
          • Новости и обстановка на дороге
          • Авточастота

        • Питание

          Источник питания
          12 В постоянного тока

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Английский, русский
          Пульт ДУ
          Не входит в комплект
          Инструкция по эксплуатации
          • Английский
          • Русский

        • Дисплей

          Тип
          Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
          Подсветка кнопок
          Перламутрово-зеленая

        • Размеры

          Глубина продукта
          140  миллиметра
          Шасси
          Стандарт 1 Din
          Ширина продукта
          188  миллиметра
          Высота продукта
          58  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          MP3
          Поддержка меток ID3
          Название композиции, исполнитель, альбом
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
          Технология USB Direct/режимы SD
          • Воспроизведение/пауза
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Предыдущая/следующая
          • Повтор
          • Вперемешку

        • Поддерживаемые медианосители

          Флэш-накопитель USB
          Да
          Карта памяти SD/SDHC
          Да
          Функция MP3 Link
          для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств

        • Безопасность/защита от кражи

          Передняя панель
          Съемный

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