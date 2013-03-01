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    CE133G/51
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      CE133G/51

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

        Music Zone для регульованої області найкращого сприйняття

        Інноваційна технологія Philips Music Zone дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися музикою з яскравішим просторовим ефектом так, як це задумано автором. Можна легко змінювати зони прослуховування музики з водія на пасажирів і навпаки для найкращого зосередження на звуці в автомобілі. Спеціальна кнопка керування зонами пропонує три попередньо встановлені налаштування – "Зліва", "Справа", "Спереду" (та "Усе") – що дозволяє легко й динамічно найкраще налаштувати прослуховування для себе чи також для пасажирів.

        MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

        MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

        Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких та високих частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі й високі частоти та гучність вище оригінального максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що вдосконалить будь-яку музику.

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