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    система развлечений с док-станцией

    DC1010/12
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    • Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были
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      система развлечений с док-станцией

      DC1010/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были

      Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Cистема развлечений с док-станцией DC1010 может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ - прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      система развлечений с док-станцией

      Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были

      Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Cистема развлечений с док-станцией DC1010 может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ - прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах

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        система развлечений с док-станцией

        система развлечений с док-станцией

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        Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были

        • Воспроизведение CD и CD-R/RW
        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

        Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

        0

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2x1 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Диаметр излучателя
          3"
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Вход Aux
          Да
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM стерео
          • СВ

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК

        • Питание

          Тип элемента питания
          Тип C / щелочная LR14
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Электропитание
          Да
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина упаковки
          260  миллиметра
          Глубина продукта
          228  миллиметра
          Высота упаковки
          192  миллиметра
          Ширина упаковки
          400  миллиметра
          Ширина продукта
          331  миллиметра
          Высота продукта
          157  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Тип загрузчика
          Верхняя сторона
          Программируемые дорожки
          20
          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPod
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Перемотка вперед/назад

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod touch
          • iPod classic
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod mini
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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