Слушайте музыку с iPod и CD где бы вы ни были

Воспроизведение музыки с iPod и компакт-дисков. Cистема развлечений с док-станцией DC1010 может похвастаться полнодиапазонной акустической системой с динамическим усилением НЧ - прибавьте звук, где бы вы ни были! Узнать обо всех преимуществах