Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.