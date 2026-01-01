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Больше не доступен

система развлечений с док-станцией

DC190/12

Просыпайтесь под любимые мелодии

Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

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с iPod и радио

Просыпайтесь под любимые мелодии

Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)

Общая выходная мощность этой системы составляет 3 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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