Інші елементи комплектації
- 3,5-мм кабель вхідного стереосигналу
- Адаптер постійного/змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Посібник користувача
- Гарантійний талон
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Прокидайтеся під улюблені мелодії
Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся під улюблені мелодії
Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.
Прокидайтеся під улюблені мелодії
Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся під улюблені мелодії
Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.
система дозвілля з док-станцією
Ціна магазину Philips
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Ця система має загальну вихідну потужність 3 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod! Док-станція дозволяє під’єднати iPod безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея iPod розрядиться. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає iPod, коли він знаходиться на док-станції.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.
Сумісність із iPod
Тюнер/Прийом/Передача
Відтворення аудіо
Зручність
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Розміри
Аксесуари