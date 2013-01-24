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    система дозвілля з док-станцією

    DC190/12
    Загальна оцінка / 5
    • Прокидайтеся під улюблені мелодії Прокидайтеся під улюблені мелодії Прокидайтеся під улюблені мелодії
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      система дозвілля з док-станцією

      DC190/12
      Загальна оцінка / 5

      Прокидайтеся під улюблені мелодії

      Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      система дозвілля з док-станцією

      Прокидайтеся під улюблені мелодії

      Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.

      Прокидайтеся під улюблені мелодії

      Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      система дозвілля з док-станцією

      Прокидайтеся під улюблені мелодії

      Система дозвілля з док-станцією Philips DC190 дозволяє прокидатися під музику iPod. Ця стильна система з двома будильниками і дзеркальним покриттям також дозволяє почати день із музики з інших портативних пристроїв через MP3 Link.

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        система дозвілля з док-станцією

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        з iPod та радіо

        Загальна вихідна потужність: 3 Вт RMS

        Загальна вихідна потужність: 3 Вт RMS

        Ця система має загальну вихідну потужність 3 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

        Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

        Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

        Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.

        Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

        Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

        Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

        Повільне і приємне пробудження

        Повільне і приємне пробудження

        Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

        MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

        MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

        MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

        Одночасне відтворення і заряджання iPod

        Одночасне відтворення і заряджання iPod

        Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod! Док-станція дозволяє під’єднати iPod безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея iPod розрядиться. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає iPod, коли він знаходиться на док-станції.

        Неодимовий динамік забезпечує чистий збалансований звук

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

        Технічні характеристики

        • Сумісність із iPod

          Сумісність із
          • iPod mini
          • iPod із кольоровим дисплеєм
          • iPod 5-е покоління
          • iPod classic
          • iPod nano 1-е покоління
          • iPod nano 2-е покоління
          • iPod nano 3-є покоління
          • iPod nano 4-е покоління
          • iPod touch
          • iPod touch 2-е покоління
          • iPod nano 5-е покоління
          • iPod nano 6-е покоління
          • iPod touch 4-е покоління

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM
          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Запрограмовані станції
          20
          Антена
          FM-антена

        • Відтворення аудіо

          Режим відтворення на підставці
          • Заряджання iPod
          • Відтворення та пауза
          • Наступна та попередня доріжка

        • Зручність

          Годинник/версія
          Цифровий
          Будильники
          • повторне спрацювання будильника через 24 години
          • Будильник із зумером
          • Будильник із радіо
          • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
          • Таймер сну

        • Звук

          Звукова система
          Стерео
          Вихідна потужність (RMS)
          2x1,5 Вт
          Регулювання гучності
          Збільшення/зменшення гучності

        • Гучномовці

          Вбудовані гучномовці
          2
          Система неодимових магнітів
          Так

        • Під'єднання

          MP3-Link
          3,5-мм стереовхід

        • Розміри

          Ширина виробу
          144  мм
          Висота виробу
          144  мм
          Глибина виробу
          62  мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 3,5-мм кабель вхідного стереосигналу
          • Адаптер постійного/змінного струму
          • Короткий посібник користувача
          • Посібник користувача
          • Гарантійний талон

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 3,5-мм кабель вхідного стереосигналу
        • Адаптер постійного/змінного струму
        • Короткий посібник користувача
        • Посібник користувача
        • Гарантійний талон

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