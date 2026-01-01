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Больше не доступен

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

DC220/12

Начинайте день по-своему!

Начните день бодро с радиочасами Philips для iPhone/ iPod, проигрывающими вашу любимую музыку в превосходном качестве. Включает разные настройки будильника для выходных и будних дней, FM-радио и MP3 Link для разнообразия музыкальных функций.

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Просыпайтесь под любимую музыку iPhone/ iPod

Начинайте день по-своему!

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио

Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала

Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Технические характеристики

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