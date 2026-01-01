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Больше не доступен
DC390/12
Бодрое утро
Слушайте музыку, заряжайте iPod/iPhone/iPad и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Благодаря настольной док-станции в элегантном алюминиевом корпусе можно заряжать два устройства одновременно. Кроме того, ее можно использовать в качестве будильника — пусть утром вас разбудит любимая песня или радиостанция.
Алюминиевый
Двойная док-станция
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
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