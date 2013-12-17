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DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

DC390/12

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Повільне і приємне пробудження

Повільне і приємне пробудження

Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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