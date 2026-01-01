Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DC570/12
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком
Стильная система развлечений с док-станцией DC570 наполнит комнату вашими любимыми мелодиями с iPod, а встроенный сабвуфер обеспечит невероятно мощный звук уровня Hi-Fi.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Отзывы