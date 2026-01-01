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Больше не доступен

система развлечений с док-станцией

DC570/12

Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

Стильная система развлечений с док-станцией DC570 наполнит комнату вашими любимыми мелодиями с iPod, а встроенный сабвуфер обеспечит невероятно мощный звук уровня Hi-Fi.

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с напольными АС

Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным звуком

Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой

Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой

Система 2.1 с встроенным сабвуфером

Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Технические характеристики

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