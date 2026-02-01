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Більше не доступний

система дозвілля з док-станцією

DC570/12

Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

Надзвичайно стильна система дозвілля з док-станцією Philips DC570 наповнює будь-яку кімнату улюбленими мелодіями iPod. Витончена система з елегантним дизайном займає зовсім небагато місця, а вбудований сабвуфер забезпечує неймовірно потужне високоточне звучання.

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завдяки гучномовцю з вертикальним корпусом

Насолоджуйтеся гучним відтворенням музики iPod із чудовим звуком

Потужний високоточний звук для наповнення кімнати

Потужний високоточний звук для наповнення кімнати

2.1-канальна система із вбудованим сабвуфером

Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

Технічні характеристики

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