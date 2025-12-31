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DCB2070/10
Звук, заполняющий ваш дом
Слушайте музыку, подключив в док-разъем устройство iPod/iPhone/iPad, или включите радио и наслаждайтесь кристально чистым звуком радиостанций DAB+. Звуковая микросистема Philips DCB2070/10 удивит вас непревзойденным качеством звука, а также прекрасно впишется в любой интерьер.
Док-станция для iPod/iPhone/iPad
DAB+
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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