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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
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Больше не доступен

Музыкальная микросистема с DVD

DCD3020/51

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проблем — просто поместите устройство в док-станцию не снимая чехла. Музыкальная микросистема с DVD Philips обеспечивает мощные басы благодаря технологии wOOx, а также поддерживает воспроизведение DVD, файлов DivX, CD и MP3-CD

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Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

  • с 30-контактным разъемом

  • для iPod/iPhone/iPad

  • DVD, CD, USB, FM

  • 120 Вт, излучатель басов

Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Технические характеристики

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