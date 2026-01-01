Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.