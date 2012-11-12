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    Музыкальная микросистема с DVD

    DCD3020/58
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      Музыкальная микросистема с DVD

      DCD3020/58
      Общая оценка / 5

      Расслабляйтесь под прекрасную музыку

      Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проблем — просто поместите устройство в док-станцию не снимая чехла. Музыкальная микросистема с DVD Philips обеспечивает мощные басы благодаря технологии wOOx, а также поддерживает воспроизведение DVD, файлов DivX, CD и MP3-CD Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Музыкальная микросистема с DVD

      Расслабляйтесь под прекрасную музыку

      Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проблем — просто поместите устройство в док-станцию не снимая чехла. Музыкальная микросистема с DVD Philips обеспечивает мощные басы благодаря технологии wOOx, а также поддерживает воспроизведение DVD, файлов DivX, CD и MP3-CD Узнать обо всех преимуществах

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        Музыкальная микросистема с DVD

        Музыкальная микросистема с DVD

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        Одержимые звуком

        • с 30-контактным разъемом
        • для iPod/iPhone/iPad
        • DVD, CD, USB, FM
        • 120 Вт, излучатель басов
        Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

        Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

        Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

        Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

        Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

        Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

        Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

        Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

        Общая выходная мощность120 Вт RMS

        Общая выходная мощность120 Вт RMS

        Общая выходная мощность системы составляет 120 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

        Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

        Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

        Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Функции таймера включения и отключения

        Функции таймера включения и отключения

        Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

        Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

        Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 60 Вт
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Dolby Digital

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Купольный динамик ВЧ
          • Двойной НЧ-динамик
          • Излучатель басов wOOx

        • Подключения

          Аудиоподключения
          • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
          • Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
          USB
          Порт USB
          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Другие подключения
          Антенна FM
          Видеовыход — аналоговый
          • Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
          • Компонентный Y Pb Pr (cinch)
          Наушники
          3,5 мм

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Сохранение радиостанций
          20

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Таймер отключения
          • Звуковой сигнал с радио
          • Сигнал USB
          Тип дисплея
          Дисплей VFD
          Языки экранных меню
          • Английский (Великобритания)
          • Польский
          • Чешский
          • Турецкий
          • Румынский
          • Венгерский
          • Русский
          • Датский
          • Норвежский
          • Шведский
          • Финский
          • Греческий
          • Французский
          • Немецкий
          • Голландский
          • Итальянский
          • Испанский
          • Португальский
          Часы
          На главном дисплее
          Индикация
          Режим приглушения

        • Питание

          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Кабель композитного видеосигнала (Y)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Антенна FM
          • Кабель MP3 Link
          Краткое руководство пользователя
          .
          Пульт ДУ
          41 кнопка
          Инструкция по эксплуатации
          Английский, шведский, датский, финский, польский, чешский, словацкий, венгерский
          Гарантия
          Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

        • Размеры

          Глубина упаковки
          276  миллиметра
          Ширина устройства
          230  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          8,6  кг
          Высота упаковки
          346  миллиметра
          Высота устройства
          141  миллиметра
          Ширина упаковки
          512  миллиметра
          Глубина устройства
          230  миллиметра
          Глубина основной АС
          230  миллиметра
          Ширина основной АС
          139  миллиметра
          Высота основной АС
          304  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Программирование 20 дорожек
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          Поддерживаемые медианосители
          • WMA-CD
          • MP3-CD
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Поддержка меток ID3
          Да
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Лоток

        • Воспроизведение фотоснимков

          Формат сжатия изображений
          JPEG
          Поддерживаемые медианосители
          • Компакт-диск с изображениями
          • CD-R/RW
          • DVD+R/+RW
          Улучшение изображения
          Демонстрация слайдов с воспр. MP3

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DivX
          • DivX Ultra
          • DVD-Video
          • Компакт-диск с изображениями
          • Video CD/SVCD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • PBC
          • Замедленное движение
          • Увеличить
          • Ограничение на просмотр
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Возобновление воспроизведения с места остановки
          Улучшение видеоизображения
          Прогрессивная развертка
          Регион DVD-дисков
          5

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        • Кабель MP3 Link

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