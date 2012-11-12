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    DCD3020/58
    Загальна оцінка / 5
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      DCD3020/58
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

        Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

        Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.

        Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

        Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

        Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

        Функції таймерів увімкнення та сну

        Функції таймерів увімкнення та сну

        Багато будильників мають кілька варіантів сигналів. Цей радіогодинник Philips дозволяє прокидатися під радіо або звичайний зумер. Таймер сну дозволяє запрограмувати відтворення музики, поки Ви не заснете. Цей радіогодинник має усе, що потрібне для налаштування будильника, – ранковий зумер, який впевнено лунає, та функцію відтворення улюбленої музики перед сном.

        Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

        Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

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            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
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            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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