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Больше не доступен
DCM105/12
Одержимые звуком
Установите в док-станцию плеер iPod. Включите музыку, нажав одну кнопку. Великолепный звук и современный дизайн. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера так, как хочется!
Док-станция для iPod
Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.
Воспроизведение музыки и зарядка iPod
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
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