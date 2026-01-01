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Акустическая микросистема-кубик

DCM105/12

Одержимые звуком

Установите в док-станцию плеер iPod. Включите музыку, нажав одну кнопку. Великолепный звук и современный дизайн. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера так, как хочется!

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Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

  • Док-станция для iPod

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Воспроизведение музыки и зарядка iPod

Воспроизведение музыки и зарядка iPod

Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Данная аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Технические характеристики

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