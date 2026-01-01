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Больше не доступен

Классическая акустическая микросистема

DCM1130/12

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Подключитесь к источнику питания — и отличного звука — при зарядке своего iPod/iPhone на этой стильной и компактной микросистеме Philips. Динамическое усиление басов будет искушать ваш слух, а великолепный дизайн украсит любой интерьер и порадует вас изяществом.

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Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

  • с 30-контактным разъемом

  • для iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10 Вт

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Технические характеристики

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