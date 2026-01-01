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Больше не доступен
DCM1130/12
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Подключитесь к источнику питания — и отличного звука — при зарядке своего iPod/iPhone на этой стильной и компактной микросистеме Philips. Динамическое усиление басов будет искушать ваш слух, а великолепный дизайн украсит любой интерьер и порадует вас изяществом.
с 30-контактным разъемом
для iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 Вт
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.
Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
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