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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

DCM1170/12

Звук, заполняющий ваш дом

Эта акустическая микросистема Philips, совместимая с разъемом iPhone 5 Lightning, обладает стильным дизайном и обеспечивает превосходное звучание. Включите систему, нажав одну кнопку, устройтесь поудобнее и наслаждайтесь великолепной музыкой.

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Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 Вт макс.

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Технические характеристики

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