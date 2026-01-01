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Больше не доступен

Стильная акустическая микросистема

DCM292/12

Одержимые звуком

Воспроизведение и зарядка вашего iPhone/iPod с помощью плоской музыкальной микросистемы от Philips, которая может крепиться на стену, удачно дополняя любой интерьер. Наслаждайтесь музыкой с CD, подключите плеер к прямому порту USB или разъему MP3 link для проигрывания разнообразной музыки.

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Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

  • док-станция для iPhone/iPod

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Возможность крепления на стену в удобном месте

Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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