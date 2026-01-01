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Больше не доступен

Музыкальная микросистема

DCM3065/51

Звук, заполняющий ваш дом

Установите iPod/iPhone/iPad в док-разъем или подключите другое устройство через USB Direct и наслаждайтесь взрывными басами благодаря технологии wOOx. Эта микросистема от Philips поставляется с удобными креплениями для настенной установки, она обеспечивает великолепное качество звуки и станет стильным элементов интерьера.

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Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

  • Док-станция для iPod/iPhone/iPad

  • 58 Вт

Максимальная выходная мощность 58 Вт (среднеквадр.)

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Технические характеристики

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