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Больше не доступен
DCM3100/12
Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Микросистема Philips Classic гарантирует чистый, детальный звук. Слушайте музыку и заряжайте iPod/iPhone; оцените насыщенное звучание музыки и возможность воспроизведения с различных источников: MP3-CD, MP3 Link и прямой порт USB.
Док-станция для iPod/iPhone
60 Вт
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
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