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Больше не доступен
DCM3155/12
Звук, заполняющий ваш дом
Эта акустическая микросистема Philips, совместимая с разъемом iPhone 5 Lightning, поддерживает технологию wOOx для создания мощных басов. Расположенные под разным углом излучатели обеспечивают широкую полосу стереозвучания, а моноблочный дизайн удачно впишется в любой интерьер.
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
50 Вт макс., излучатель басов
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
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