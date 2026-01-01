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Больше не доступен
DCM377/12
Одержимые звуком
Наслаждайтесь чистым, детальным звучанием музыки от разных источников благодаря микросистеме Philips Classic с куполообразным динамиком ВЧ. Играйте, заряжайте свой iPod/ iPhone и наслаждайтесь музыкой с воспроизведением MP3-CD, MP3 Link и USB Direct.
док-станция для iPhone/iPod
100 Вт
Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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