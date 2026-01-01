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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

акустическая док-станция

DS1100/12

Одержимые звуком

Компактная акустическая док-станция Philips DS1100/12 — источник удивительно насыщенного звука. Автоматическая синхронизация времени с iPhone/iPod. Регулируемая яркость подсветки и удобная зарядка второго устройства.

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Заполните спальню музыкой и стилем

Одержимые звуком

Сочное звучание со всех сторон заполняет вашу спальню

Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов

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