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Пружинний док-порт із розумною конструкцією дозволяє легко під’єднати будь-який iPod або iPhone без використання спеціальних адаптерів. Крім того, пристрій можна під’єднати навіть у більшості захисних чохлів – просто встановіть iPod або iPhone на док-станцію. Тепер можна насолоджуватися музикою без жодних проблем.
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą