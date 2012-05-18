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Більше не доступний

DS1100 docking speaker

DS1100/12

4

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Насичений різнонаправлений звук для наповнення Вашої кімнати

Дизайн на 360 градусів для розкішного вигляду з будь-якого кута

Встановлення будь-якого iPhone/iPod на док-станцію, навіть у футлярі

Встановлення будь-якого iPhone/iPod на док-станцію, навіть у футлярі

Пружинний док-порт із розумною конструкцією дозволяє легко під’єднати будь-який iPod або iPhone без використання спеціальних адаптерів. Крім того, пристрій можна під’єднати навіть у більшості захисних чохлів – просто встановіть iPod або iPhone на док-станцію. Тепер можна насолоджуватися музикою без жодних проблем.

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Відгуки

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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