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Звук, заполняющий ваш дом
Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, заполняющий комнату. Синхронизация iPod/iPhone с ПК. Питание от аккумулятора или от сети переменного тока для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, заполняющий комнату. Синхронизация iPod/iPhone с ПК. Питание от аккумулятора или от сети переменного тока для максимального удобства. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
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Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.
Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт
Простой в использовании пульт ДУ в комплекте
Звук
Подключения
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Приложение для iPod/iPhone/iPad
Приложение для iPod/iPhone
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