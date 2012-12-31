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    акустическая док-станция

    DS3205/12
    Общая оценка / 5
    • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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      акустическая док-станция

      DS3205/12
      Общая оценка / 5

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      акустическая док-станция

      Звук, заполняющий ваш дом

      Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая док-станция

        акустическая док-станция

        Итого:

        Звук, заполняющий ваш дом

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone
        • 10 Вт, от батареи или сети перем. тока
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 5
          • iPhone 6
          • iPhone 6 Plus
          • iPhone 6S
          • iPhone 6S Plus
          • iPhone SE

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Звук

          Звуковая система
          стерео
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Выходная мощность
          10 Вт RMS

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Тип элемента питания
          AA (LR6)
          Количество батарей
          4
          Время работы батареи
          8  ч

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          224 x 120 x 162  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          240 x 145 x 240 мм
          Вес продукта
          1,1  кг
          Вес, включая упаковку
          1,33  кг

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