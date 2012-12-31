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Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS3205, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через разъем Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone с кристально чистым звуком. Для максимального удобства устройство может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
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