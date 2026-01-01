Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
DS3600/12
Звук, заполняющий ваш дом
Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, который буквально заполняет комнату. Поддерживает беспроводную передачу файлов по Bluetooth, а также позволяет синхронизировать iPod/iPhone/iPad с ПК.
для iPod/iPhone/iPad
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи в коротком диапазоне. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку с устройств iPod, iPhone или iPad на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Отзывы