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Больше не доступен

акустическая док-станция с Bluetooth®

DS3600/12

Звук, заполняющий ваш дом

Эта замечательная акустическая док-станция эффектно смотрится на любой поверхности и обеспечивает кристально чистый звук, который буквально заполняет комнату. Поддерживает беспроводную передачу файлов по Bluetooth, а также позволяет синхронизировать iPod/iPhone/iPad с ПК.

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Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

  • для iPod/iPhone/iPad

Беспроводная потоковая передача музыки через Bluetooth с iPod/iPhone/iPad

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи в коротком диапазоне. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку с устройств iPod, iPhone или iPad на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

Технические характеристики

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